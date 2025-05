La rivalidad entre Perú y Colombia ya se siente fuera de las canchas. La selección peruana se alista para la doble fecha de las Clasificatorias rumbo a la Copa Mundial 2026. En este contexto, el delantero peruano Luis Ramos, quien actualmente juega en América de Cali, ofreció una conferencia de prensa en Colombia que generó polémica.

Periodista colombiano lanza dura advertencia a Luis Ramos previo al Perú vs Colombia: "Cuidadito con eso"

Ramos, convocado por el técnico Óscar Ibáñez tras su destacado desempeño en la Primera A y la Copa Sudamericana, fue consultado sobre lo que significa para él enfrentar a Colombia, país donde hoy demuestra su fútbol. "Estoy muy agradecido con el país, estoy muy feliz de estar aquí en Colombia, en Cali. Me han tratado de la mejor manera desde que llegué, me he sentido muy cómodo. Mi familia también está muy feliz de estar aquí y agradecidos", declaró.

Sin embargo, añadió un mensaje contundente que no pasó desapercibido para la prensa local. "Obviamente, si me toca representar a mi país, sería para mí un honor y muy lindo marcarle a Colombia. Y nada, esperemos salir victoriosos en ese partido", sentenció con total sinceridad.

La reacción no se hizo esperar. Uno de los periodistas presentes no dudó en lanzar una advertencia directa al futbolista peruano, generando aún más expectativa y tensión de cara al partido. "Cuidadito con eso", fue la tajante respuesta que resonó en la conferencia.

Video: Leonel Cerrudo

Perú vs Colombia: Fecha y hora por Clasificatorias Sudamericanas

La selección peruana enfrentará a la selección colombiana el viernes 6 de junio a la15:30 p.m. (hora local) por la jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas Copa del Mundo 2026. Este duelo se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. A pesar de contar con pocas posibilidades, el equipo de Óscar Ibáñez buscará ganar para seguir soñando en Norteamérica 2026.