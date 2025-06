La inédita respuesta de Paolo Guerrero tras polémicas declaraciones de Renato Tapia: "Ese..."

La selección peruana se quedó con un sabor amargo luego del empate 0-0 frente a Ecuador en el Estadio Nacional, ya que la 'Blanquirroja' se complica en su objetivo de poder clasificar al Mundial de Norteamérica 2026. Paolo Guerrero, histórico delantero del 'equipo de todos' se pronunció tras este resultado y habló sobre las recientes declaraciones de Renato Tapia.

La respuesta de Paolo Guerrero tras declaraciones de Renato Tapia

El 'Depredador' se mostró respetuoso de la opinión del mediocampista de Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, señaló que por ahora no podría realizar un balance final, toda vez que restan dos jornadas para terminar las Eliminatorias 2026.

"Sí, seguro, pero ahora ese análisis no lo puedo hacer, porque faltan dos fechas y por respeto tenemos que seguir dando la vida en el campo por esta camiseta, por mi país y por la patria", expresó el delantero de Alianza Lima.

(Video: Irene Carranza - LÍBERO)

Así también, el experimentado atacante no ocultó su desconsuelo por la igualdad contra la 'Tri', pues el principal objetivo fue ganar el encuentro. "Tristeza por no haber ganado el partido. Había un equipo que tenía que ganar y éramos nosotros. Cada vez se acortan las chances", agregó.

Paolo Guerrero tuvo minutos en el empate de Perú ante Ecuador

En esa misma línea, Guerrero no dudó en elogiar la labor que tuvieron sus compañeros dentro del campo de juego, ya que hasta el final buscaron quedarse con la victoria, pero no alcanzó. "El grupo se mata en la cancha y eso es símbolo de admiración. Me quedó muy orgulloso porque veo a mis compañeros meter hasta el último. No dar ninguna bola por perdida. Eso es resaltable y felicitar a cada uno de mis compañeros. Esperemos que por mucho tiempo siga la unión", acotó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Óscar Ibáñez tras empate de Perú?

Finalmente, el veterano futbolista destacó el estilo de juego del actual técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez. Además, aseguró que la "confianza" que les brinda a todo el grupo, viene siendo fundamental.

Óscar Ibáñez sumó 2 puntos con Perú en las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias 2026

"Mis compañeros captan muy bien la idea de Óscar (Ibáñez). Cada uno juega muy suelto. Desde un comienzo fue claro con nosotros y eso es lo bonito. Tenemos la confianza del entrenador para poder desenvolvernos de la mejor manera", concluyó el capitán de la 'Bicolor'.