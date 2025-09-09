0
Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
Venezuela vs Colombia ONLINE: definición del repechaje

Miguel Trauco y los tres futbolistas desconvocados en Perú contra Paraguay

Óscar Ibáñez dio a conocer a los jugadores que no recibieron el llamado para disputar el partido entre Perú vs Paraguay por Eliminatorias 2026.

Luis Blancas
Miguel Trauco y las 3 bajas de la selección peruana ante Paraguay por Eliminatorias 2026
Miguel Trauco y las 3 bajas de la selección peruana ante Paraguay por Eliminatorias 2026
La selección peruana jugará contra Paraguay en la última jornada de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Por ello, Óscar Ibáñez, actual técnico de Perú, decidió qué jugadores incluir en la lista de convocados y a quiénes desconvocar para el partido oficial rumbo al Mundial 2026.

Perú enfrenta a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026

Polo, Burlamaqui, Trauco y Lazo fuera de la convocatoria de Perú ante Paraguay

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Ibáñez decidió dejar fuera de la lista de convocados de la selección de Perú ante el combinado paraguayo a Andy Polo, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui y Matías Lazo.

Polo, Burlamaqui, Trauco y Lazo no jugarán por la selección peruana ante Paraguay por quedar desconvocados.

Las razones de Óscar Ibáñez para dejar fuera a Andy Polo, jugador de Universitario de Deportes, se deben a que el jugador volvió a sentirse mal en los entrenamientos, por lo que fue descartado.

Mientras que la ausencia de Alessandro Burlamaqui y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima, y Matías Lazo, futbolista de FBC Melgar, fue por decisión técnica.

Perú vs Paraguay: Las alineaciones

La selección peruana liderada por Óscar Ibáñez, quien también disputa su último partido como técnico de la bicolor, saldrá con todo en busca de una victoria que llene de alegría a los hinchas que asisten al Estadio Nacional.

  • Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Mientras tanto, Paraguay, que está bajo el cargo de Gustavo Alfaro y ya clasificado al Mundial 2026, saldrá con un equipo sin algunas figuras por acumulación de tarjetas como Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón.

  • Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero, Antonio Sanabria.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

