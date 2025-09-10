Futbolista titular de Paraguay dio firme comentario sobre Perú tras triunfo histórico: "Sabíamos..."

La selección paraguaya tiene más motivos para celebrar en este cierre de las Eliminatorias Conmebol 2026, ya que por primera vez en la historia logró un triunfo en Lima con relación a clasificatorias. Justamente, Omar Alderete, titular en el conjunto Albirrojo, dio firmes palabras al dar el golpe en el Estadio Nacional.

El central de 28 años, que juega en el Sunderland de la Premier League de Inglaterra, confesó que uno de los grandes objetivos era poner fin a la mala racha que tenían con la Bicolor en la capital limeña. Dado los presentes opuestos de cada combinado, los dirigidos por Gustavo Alfaro encontraron una razón más para ir en busca del triunfo.

En diálogo con un canal televisivo de Paraguay, Alderete confesó la verdad sobre el duelo ante Perú y dejó firmes comentarios tras la victoria de 1-0 en el Estadio Nacional.

"Vinimos a buscar eso. Desde que terminó el primer partido nos enfocamos en eso. Sabíamos que no se había ganado acá, entrenamos en la semana, mentalizados en conseguir esto y gracias a Dios se pudo conseguir", declaró el defensa paraguayo.

Omar Alderete fue una de las figuras de Paraguay ante Perú.

Omar Alderete apunta a la Copa del Mundo con Paraguay

En medio de la euforia por el triunfo ante Perú en Lima, Omar Alderete dejó en claro que ahora el equipo necesita mejorar varios aspectos para afrontar al máximo nivel el Mundial 2026. Aprovecharán los duelos amistosos del cierre de año para finiquitar detalles de cara al certamen FIFA.

"A seguir mejorando en cada partido. Hoy estuvimos un poco imprecisos, pero intentamos hacer cosas que no veníamos haciendo y es así como se va mejorando. Los amistosos van a servir también para eso, para llegar bien a la Copa del Mundo", agregó.