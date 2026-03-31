Mano Menezes dio rotundo comentario sobre duelo entre Perú vs España: "Preocupación..."
Mano Menezes no se guardó nada y dio rotunda opinión cuando le preguntaron sobre el próximo amistoso que sostendrá la selección peruana ante España.
La selección peruana ya tiene definido que previo al inicio del Mundial 2026 disputará dos amistosos por fecha FIFA de junio ante España y otro combinado nacional. Sin embargo, en la previa, Mano Menezes dio un rotundo comentario sobre este duelo y manifestó su total preocupación por todo lo que viene.
Mano Menezes dio rotundo comentario sobre el amistoso entre la selección peruana ante España
En conferencia de prensa luego del encuentro ante Honduras, Menezes habló sobre el cotejo sostenido y sobre lo que vendrá a futuro para la selección de Perú previo al Mundial 2026.
El entrenador brasileño se dio el tiempo de responder sobre el duelo amistoso que tendrá el combinado peruano ante los españoles y otro país más.
Video: Movistar Deportes
Para Mano Menezes el futuro de la selección peruana es todavía incierto y genera preocupación al enfrentar a grandes rivales como ya lo hicieron ante Senegal y ahora ante España en junio.
“Me causa preocupación lo que viene. Tendremos dos partidos en la próxima fecha FIFA, todavía no sabemos el primero, antes de enfrentar a España. Cuando enfrentas a adversarios de ese tamaño, una de las mejores selecciones del mundo, sabes que tendrás dificultades, como ante Senegal. Esas selecciones no están ahí por casualidad, se lo han ganado", afirmó.
La selección peruana enfrentará a España por fecha FIFA de junio previo al Mundial 2026
Asimismo, Menezes aseguró que, a pesar de tener dificultades en el presente, cree firmemente en el proceso y tiene el sueño de construir el camino correcto para una mejor selección peruana.
"Mi ilusión es construir un Perú que, en dos o tres años, tenga la capacidad de enfrentar a esos rivales de otra manera”, concluyó.
Perú vs España por amistoso internacional 2026
La selección peruana enfrentará a España el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, México, por la fecha FIFA. Este encuentro aún no cuenta con una hora específica, sin embargo, se podrá ver desde América TV, ATV y Movistar Deportes.
