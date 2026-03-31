Menezes tuvo reflexivo análisis sobre el empate de Perú: “Cuando se pasa mucho tiempo sin ganar...”

La selección peruana consiguió un duro empate 2-2 contra Honduras en el Estadio de Leganés. El segundo encuentro al mando de Mano Menezes fue un resultado que sorprendió, pues todo parecía que Perú conseguiría la victoria, pero en el último minuto llegó el empate hondureño. Tras el partido, el entrenador brasileño habló en conferencia de prensa, donde resaltó varios puntos a tomar en cuenta en el futuro.

Para Menezes, la Bicolor viene sin conocer lo que es una victoria, por lo que ahora que la busca le cuesta mucho. Además, destacó el rendimiento de los futbolistas que militan en el extranjero.

Mano Menezes sobre el empate de Perú frente a Honduras

Para el brasileño, el hecho de que Perú pueda conseguir una victoria es debido a la mala racha que viene atravesando y ese es un precio el cual deben pagar.

“Cuando se pasa mucho tiempo sin ganar un partido, la primera victoria que se consigue después cuesta mucho, es muy trabajosa. Nos cuesta más y tenemos que pagar el precio para volver. Y así será”, empezó diciendo el DT.

En otro momento, Menezes destacó que los jugadores del extranjero vienen con otro ritmo. “Creo que los jugadores de afuera ya tienen un tipo de entrenamiento y una exigencia de juego que no necesita un abordaje prioritario del técnico”.

"Pienso que nosotros tenemos que resolver nuestro problema interno primero, porque tenemos bastantes jugadores de la liga local y ahí es donde debemos establecer algunas cosas. Todos tenemos que crecer y eso será bueno para el fútbol peruano”, complementó.