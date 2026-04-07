Perú aún puede clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar: ¿qué resultados necesita ante Bolivia?

Pese a que la Selección Peruana Sub-17 perdió ante Argentina y Brasil (ambos por 4-1) y se encuentra en el fondo de la tabla del grupo B del Sudamericano Sub-17, aún mantiene chances de conseguir un cupo para el próximo Mundial de categoría que se llevará a cabo en Qatar. En la siguiente nota te contaremos todo lo que necesitan los dirigidos por Renzo Revoredo para decir presentes en la cita mundialista.

¿Qué necesita Perú para clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar?

En primera instancia, la Bicolor necesita salir del fondo de la tabla, pues en este torneo, solo los últimos de cada grupo (A y B) quedan eliminados automáticamente del Mundial; mientras que los que terminen en los primeros cuatro lugares continúan con vida.

Para asegurar su clasificación al Mundial Sub-17 de Qatar, los dirigidos por Renzo Revoredo necesitan dos vías según su posición final en el grupo:

Vía directa (Semifinales): si es que Perú logra una gran remontada y termina entre los dos primeros del grupo B, irá de manera directa al Mundial y jugará por el título del Sudamericano.

si es que Perú logra una gran remontada y termina entre los dos primeros del grupo B, irá de manera directa al Mundial y jugará por el título del Sudamericano. Vía play-off (Puestos 3 y 4): si es que Perú termina en la tercera o cuarta casilla, entrará a un play-off contra los equipos del grupo A, donde los ganadores de estos cruces clasifican directo y los perdedores juegan un partido final por el séptimo y último cupo.

En ese sentido, la Selección Peruana sub-17 necesita vencer a Bolivia para salir del fondo de la tabla y el próximo 10 de abril, deberá vencer también a Venezuela para asegurar su lugar en los play-offs como mínimo. En resumen, la Bicolor debe sumar al menos 4 de 6 puntos posibles.

Tabla de posiciones del grupo B del Sudamericano Sub-17

Equipo PJ DG Puntos 1. Brasil 2 8 6 2. Argentina 1 3 3 3. Venezuela 1 0 1 4. Bolivia 2 -5 1 5. Perú 2 -6 0

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Bolivia Sub-17?

El compromiso entre Perú vs Bolivia Sub-17 se jugará este miércoles 8 de abril a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora boliviana) en el Estadio Ameliano (Villeta) de Paraguay.

¿Dónde ver Perú vs Bolivia Sub-17?

La transmisión del duelo entre Perú vs Bolivia Sub-17 por la tercera fecha del grupo B estará a cargo del canal 'DSports' y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.