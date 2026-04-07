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Perú aún puede clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar: ¿qué resultados necesita ante Bolivia?

La selección peruana dirigida por Renzo Revoredo aún mantiene chances de clasificar al Mundial Sub-17 pese a que todavía están últimos en su grupo.

Gary Huaman
La selección peruana sub-17 enfrentará a Bolivia por la tercera fecha del Sudamericano.
La selección peruana sub-17 enfrentará a Bolivia por la tercera fecha del Sudamericano. | Foto: La Bicolor
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Pese a que la Selección Peruana Sub-17 perdió ante Argentina y Brasil (ambos por 4-1) y se encuentra en el fondo de la tabla del grupo B del Sudamericano Sub-17, aún mantiene chances de conseguir un cupo para el próximo Mundial de categoría que se llevará a cabo en Qatar. En la siguiente nota te contaremos todo lo que necesitan los dirigidos por Renzo Revoredo para decir presentes en la cita mundialista.

Perú y España afrontarán amistoso internacional.

PUEDES VER: Perú vs. España: cuándo juegan, hora y dónde ver el tercer amistoso de Mano Menezes

¿Qué necesita Perú para clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar?

En primera instancia, la Bicolor necesita salir del fondo de la tabla, pues en este torneo, solo los últimos de cada grupo (A y B) quedan eliminados automáticamente del Mundial; mientras que los que terminen en los primeros cuatro lugares continúan con vida.

Para asegurar su clasificación al Mundial Sub-17 de Qatar, los dirigidos por Renzo Revoredo necesitan dos vías según su posición final en el grupo:

  • Vía directa (Semifinales): si es que Perú logra una gran remontada y termina entre los dos primeros del grupo B, irá de manera directa al Mundial y jugará por el título del Sudamericano.
  • Vía play-off (Puestos 3 y 4): si es que Perú termina en la tercera o cuarta casilla, entrará a un play-off contra los equipos del grupo A, donde los ganadores de estos cruces clasifican directo y los perdedores juegan un partido final por el séptimo y último cupo.

En ese sentido, la Selección Peruana sub-17 necesita vencer a Bolivia para salir del fondo de la tabla y el próximo 10 de abril, deberá vencer también a Venezuela para asegurar su lugar en los play-offs como mínimo. En resumen, la Bicolor debe sumar al menos 4 de 6 puntos posibles.

Tabla de posiciones del grupo B del Sudamericano Sub-17

EquipoPJDGPuntos
1. Brasil286
2. Argentina133
3. Venezuela101
4. Bolivia2-51
5. Perú2-60

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Bolivia Sub-17?

El compromiso entre Perú vs Bolivia Sub-17 se jugará este miércoles 8 de abril a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora boliviana) en el Estadio Ameliano (Villeta) de Paraguay.

¿Dónde ver Perú vs Bolivia Sub-17?

La transmisión del duelo entre Perú vs Bolivia Sub-17 por la tercera fecha del grupo B estará a cargo del canal 'DSports' y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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