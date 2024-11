Marcos Riquelme, ex Sporting Cristal, a la Libertadores: jugará en Always Ready

El mercado de pases en Sudamérica se sigue moviendo aún en fiestas navideñas, Bolivia no fue la excepción y sorprendieron con la contratación del ex goleador de Sporting Cristal que vuelve al altiplano para jugar por Always Ready. Se trata de Marcos Riquelme que luego de su paso por el Perú pasará a las filas de un nuevo club boliviano y jugará la Copa Libertadores en 2022.