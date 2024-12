Ex Alianza Lima impacta con presencia en el Club Sporting Cristal: "Bienvenido a casa"

Gustavo Zevallos presente en La Florida con Sporting Cristal.

Publicación de Sporting Cristal tras llegada de Gustavo Zevallos.

"No tengo ninguna duda que es una buena oportunidad de crecimiento para todas las áreas. Voy a tener tranquilidad, voy a avanzar. No tengo al lado a Joel que es el presidente. Como yo bien le decía, él tiene que estar mirando otras cosas. Ya le dije que tenga listo su saco y mejor corbata para que reciba la copa a fin de año. El resto me voy a ocupar yo", declaró Gustavo Zevallos.