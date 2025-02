Maxloren Castro quedó descartado para debut de Sporting Cristal en la Liga 1, ¿Qué pasó?

Previo a lo que será el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Universidad, el DT de los celestes, Guillermo Farré, no dudó en dar una conferencia de prensa y ultimar detalles de lo que será el debut en el Torneo Apertura en la ciudad de Huánuco. Muy aparte de cómo se prepara el plantel, reveló públicamente que no considerará a Maxloren Castro.