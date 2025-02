El desgarrador mensaje de Gustavo Cazonatti tras grave lesión: "El momento más difícil"

Parte médico de la grave lesión de Gustavo Cazonatti. Foto: Sporting Cristal

"Sin dudas, el momento más difícil de mi carrera. Quiero agradecer los mensajes de apoyo que he recibido en los últimos días. No ha sido fácil, pero el cariño de todos me ha hecho sentir bien en este momento tan complicado. Trabajaré duro en los próximos meses para volver renovado y aún más fuerte en busca de nuestros objetivos. ¡Muchas gracias!", se lee en el post subido por el futbolista en su cuenta verificada de Instagram.