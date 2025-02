Sporting Cristal tendría nueva baja sensible para el partido contra Alianza Lima

En La Florida pasan un mal momento a causa de la enorme cantidad de lesiones reveladas hace poco, con muchos futbolistas que habitualmente son fundamentales en el Rímac. La situación no parece mejorar para el elenco dirigido por Guillermo Farré y ahora un delantero se perdería algunos compromisos del fútbol peruano. ¿Quién es?

Según informaron diversos medios, Fernando Pacheco se lesionó durante el último entrenamiento de Sporting Cristal y no viajó con el plantel a la ciudad 'Incontrastable' para enfrentar a Sport Huancayo. De momento no se conoce cuál es la gravedad del asunto, pero es probable que no llegue para el encuentro contra Alianza Lima en el Estadio Nacional la próxima semana.