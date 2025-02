¡Sorpresa! Sporting Cristal dejó ir a 5 jugadores previo al partido ante Alianza Lima

Jugadores nacidos en 2005 prestados de Sporting Cristal

Estas cesiones se ven altamente influencias porque Sporting Cristal no tendrá participación en la Liga 3, donde se supone debía jugar su cantera, esto luego que no lograran su clasificación en el Torneo de Reservas el año pasado. Por lo que, no se descarta nuevas salidas en los próximos días.