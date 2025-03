Guillermo Farré toma firme decisión sobre su continuidad en Cristal tras caída ante Melgar

Sporting Cristal cayó por segunda vez consecutiva en el Torneo Apertura 2025 y ante un rival directo como FBC Melgar . Los celestes no lograron llevar las estadísticas al marcador y ahora se complican en su afán por luchar el título del certamen. Ante este panorama, Guillermo Farré brindó conferencia de prensa y habló de su futuro.

En primera instancia, se refirió al desempeño del juego que mostraron los 'rimenses' a lo largo de los 90 minutos. Para el DT argentino, hay mucha tranquilidad pese a la derrota de 1-0 en Arequipa. Entiende que un factor que no los hace celebrar es la efectividad, pero el equipo genera ocasiones de gol en cada cotejo.

"La conclusión es de donde la quieras ver. Es compleja. Si ves el resultado es negativo, por consiguiente el estado emocional no es el mejor por la derrota. Cuando nosotros analizamos, vemos el contexto y desarrollo del partido. Fue un partido jugado a la perfección, donde desafortunadamente estamos pasando por situaciones donde nos equivocamos y nos convierten. Eso hace de que el rival se sienta cómodo. Hoy me quedo con mucha tranquilidad porque le grupo ha trabajado de maravilla los 90 minutos. Porque ha generado situación en una cancha compleja. Sabemos de las dificultades de hacerlo en esta cancha. Han demostrado que hoy no sirven los merecimientos en el fútbol, pero la realidad que el merecimiento hubiese sido con un resultado distinto", aclaró el estratega argentino.