Giancarlo Granda contundente sobre Cristal previo a duelo con Palmeiras: "Lo va a pasar mal"

Sporting Cristal logró imponerse ante Deportivo Binacional con una contundente goleada de 5-0. No obstante, pese al resultado, las críticas a los ‘celestes’ no tardaron en llegar , pues no se vio una mejora notable del equipo. Esto ha dejado muy preocupado a los hinchas, sobre todo teniendo en cuenta que están próximos a debutar en la Copa Libertadores ante Palmeiras.

"Yo sé que ganaron 5-0, Cauteruccio hizo los goles y todo lo demás pero, no cambió el equipo. Este 11 con Palmeiras lo va a pasar mal, no puede jugar. No entendí que no aprovechó este partido para plantear algo", afirmó en el programa Después De Todo.