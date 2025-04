Irven Ávila explotó en plena entrevista tras derrota de Cristal: "Una falta de respeto..."

Sporting Cristal volvió a sufrir una nueva derrota en lo que va del Torneo Apertura y se aleja de los primeros lugares. Esta vez sucumbieron 4-1 ante UTC en un partido donde los rimenses no mostraron su mejor desempeño y donde realizaron una gran cantidad de cambios en su once inicial habitual.

Por ello, tras finalizar el encuentro, Irven Ávila salió a declarar a ras de campo y tuvo un momento de tensión con un periodista que le consultó por el rendimiento del equipo y por la alineación de jóvenes jugadores , que no son los habituales, para este encuentro.

" Los chicos jóvenes o el equipo alterno como tu llamas se viene preparando de la misma manera que todos mis compañeros , ellos esperan su oportunidad. Me parece una falta de respeto, porque somos 30 jugadores y nos consideramos de la misma manera. Es el profe quien decide en que momento poner a cada jugador", declaró para L1MAX.

De igual manera, previo a este encontronazo Ávila realizó la autocrítica correspondiente tras las dura derrota que sufrieron ante el elenco cajamarquino, afirmando que trabajaran para no repetir la misma actuación, ya que no hicieron su mejor partido.

"No nos importa quien es el último en la tabla, no fue nuestro mejor partido y hay que asumir las culpas, nuestros errores y tratar de que eso no vuelva a pasar", mencionó previamente.