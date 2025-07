Abel Hernández no calló y dio fuerte revelación tras fallido fichaje por Cristal: "El club fue..."

Sporting Cristal estuvo sondeando diversos delanteros para reforzar su ataque luego de la repentina partida de su goleador Martín Cauteruccio. De esta manera, el futbolista de Liverpool de Uruguay, Abel Hernández fue voceado como su posible reemplazo, aunque finalmente se terminó conociendo que seguirá defendiendo los colores del elenco charrúa al ser considerado un elemento indispensable esta temporada.

Abel Hernández se pronunció luego de frustrado fichaje por Sporting Cristal

Después de algunas semanas, el atacante de 34 años se sinceró y a través de una entrevista con El País lanzó una sorpresiva revelación. El experimentado jugador recordó la vez cuando indicó que Liverpool de Uruguay fue como un "salvavidas" en su vida. Esto tras pasar por un duro momento luego de dejar a su exclub Rosario Central.

Abel Hernández se pronunció tras fallido fichaje por Sporting Cristal/Composición: GLR

"Ese llamado fue como un salvavidas para mí. Lo que me tocó pasar no se lo deseo a nadie, de tener que quedarse sin trabajo. Era la primera vez que me tocaba rescindir un contrato y me había tomado muy por sorpresa. Luego de haberme organizado todo un año en Rosario con mi familia, el colegio nuevo de mis hijos y pagar todo el alquiler de la casa, tuve que dejar todo y pasé a no tener club. No se lo deseo a nadie. Liverpool fue mi salvavidas. Me tuvo mucha paciencia desde el primer día", sostuvo.

En esa misma línea, exdelantero de Internacional de Brasil reconoció que tras sufrir de una lesión, el elenco natural de Montevideo le brindó todo su apoyo y consideración. Con lo cual, luego puedo reintegrarse al plantel y seguir demostrando toda su calidad.

"Liverpool me tuvo mucha paciencia. No me presionaron en ningún momento para que volviese ya a jugar. Me llevaron tranquilo. Estamos haciendo un trabajo súper inteligente en el cual intentamos llegar de la mejor manera a los partidos y creo que se está viendo dentro de la cancha, es lo ideal para mí", sentenció Hernández.

Abel Hernández es figura en Liverpool de Uruguay

Con 22 partidos oficiales esta temporada en el Campeonato Uruguayo, Abel Hernández viene demostrando que es pieza elemental en el once de los 'Negriazules'. Su buen nivel también se reafirma en sus 14 dianas y un aproximado de 1652 minutos.