0
EN DIRECTO
Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura

¡Gustó y goleó! Sporting Cristal ganó 3-0 e ilusiona a hinchas con el título 2025

¡Una máquina! Sporting Cristal superó a su rival de turno en el torneo local y con este importante resultado entusiasma a su hinchada con ganar el campeonato.

Erickson Acuña
Sporting Cristal logró un importante resultado para soñar con el título.
Sporting Cristal logró un importante resultado para soñar con el título. | Composición: Líbero
COMPARTIR

Como todos los años, Sporting Cristal inició la temporada 2025 enfocado en lograr los objetivos, tanto en la Liga 1 como en las demás categorías. En ese contexto, el club celeste se reforzó con importantes elementos y lucha cada partido como una verdadera final.

Dr. Cotillo indicó que Sporting Cristal hizo jugar a Miguel Araujo sin el alta médica

PUEDES VER: Dr. Luis Cotillo señaló que Miguel Araujo jugó ante Cusco FC sin el alta médica: "Es un..."

Los rimenses quieren revertir la situación de no poder levantar trofeos, por lo que buscan ser los protagonistas y seguir destacando en todas las competencias que participan. De esta manera, superaron a su rival de turno recientemente lo que ilusiona a toda su hinchada con alcanzar la meta. 

Sporting Cristal afronta la temporada 2025 con el objetivo de ganar títulos

Sporting Cristal venció  3-0 a FBC Melgar por la semifinal de ida del Torneo Juvenil Sub-18 disputado este miércoles en La Florida, en el Rímac. El cuadro celeste se impuso con un contundente marcador desde el primer tiempo, pues se fueron al descanso con 2-0 de ventaja. Los goles llegaron a través de Sifuentes, Rojas y Mellán.

Sporting Cristal Sub 18 ilusiona a su hinchada con el título

Sporting Cristal Sub 18 ilusiona a su hinchada con el título

Este resultado ilusiona a toda su hinchada que espera seguir por el camino de la victoria y lograr los objetivos trazados por la institución. El partido de vuelta se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m., en el CAR de FBC Melgar y el equipo limeño marcha con la ventaja. 

Cabe recordar que este campeonato reemplaza al antiguo Torneo de Reservas del balompié nacional. Tiene a los equipos juveniles de los 19 clubes de la Liga 1 divididos en tres grupos. Los clubes juegan partidos de ida y vuelta buscando el título, además de la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 y un cupo a la Liga 3 2026.

¿Cómo se define el campeón de la Sub 18?

El ganador de la llave entre Sporting Cristal y Melgar enfrentará al vencedor del cruce entre Universitario y Alianza Lima, quienes empataron 0-0 el primer partido.

El campeón de la Liga Nacional Sub-18 clasificará a la Copa Libertadores Sub-20 del 2026, además, logrará un cupo para la Liga 3, en caso no tenga representación en dicho torneo nacional.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Cristian Benavente falló de forma increíble una clara situación de gol en su debut con Cristal

  2. Sporting Cristal empató de local con Alianza Atlético y se complica en la pelea por el Clausura

  3. Alianza Lima remece el mercado y anuncia 4 incorporaciones desde Brasil para pelear torneo Conmebol

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano