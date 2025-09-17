- Hoy:
¡Gustó y goleó! Sporting Cristal ganó 3-0 e ilusiona a hinchas con el título 2025
¡Una máquina! Sporting Cristal superó a su rival de turno en el torneo local y con este importante resultado entusiasma a su hinchada con ganar el campeonato.
Como todos los años, Sporting Cristal inició la temporada 2025 enfocado en lograr los objetivos, tanto en la Liga 1 como en las demás categorías. En ese contexto, el club celeste se reforzó con importantes elementos y lucha cada partido como una verdadera final.
Los rimenses quieren revertir la situación de no poder levantar trofeos, por lo que buscan ser los protagonistas y seguir destacando en todas las competencias que participan. De esta manera, superaron a su rival de turno recientemente lo que ilusiona a toda su hinchada con alcanzar la meta.
Sporting Cristal afronta la temporada 2025 con el objetivo de ganar títulos
Sporting Cristal venció 3-0 a FBC Melgar por la semifinal de ida del Torneo Juvenil Sub-18 disputado este miércoles en La Florida, en el Rímac. El cuadro celeste se impuso con un contundente marcador desde el primer tiempo, pues se fueron al descanso con 2-0 de ventaja. Los goles llegaron a través de Sifuentes, Rojas y Mellán.
Sporting Cristal Sub 18 ilusiona a su hinchada con el título
Este resultado ilusiona a toda su hinchada que espera seguir por el camino de la victoria y lograr los objetivos trazados por la institución. El partido de vuelta se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m., en el CAR de FBC Melgar y el equipo limeño marcha con la ventaja.
Cabe recordar que este campeonato reemplaza al antiguo Torneo de Reservas del balompié nacional. Tiene a los equipos juveniles de los 19 clubes de la Liga 1 divididos en tres grupos. Los clubes juegan partidos de ida y vuelta buscando el título, además de la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 y un cupo a la Liga 3 2026.
¿Cómo se define el campeón de la Sub 18?
El ganador de la llave entre Sporting Cristal y Melgar enfrentará al vencedor del cruce entre Universitario y Alianza Lima, quienes empataron 0-0 el primer partido.
El campeón de la Liga Nacional Sub-18 clasificará a la Copa Libertadores Sub-20 del 2026, además, logrará un cupo para la Liga 3, en caso no tenga representación en dicho torneo nacional.
