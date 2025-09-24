0
EN DIRECTO
Bolívar vs. Atlético Mineiro EN VIVO, partido de vuelta de la Sudamericana

¿Fichaje? Ex Chivas de Guadalajara estuvo en los entrenamientos de Sporting Cristal

¡Sorpresa! Ex Chivas de Guadalajara presenció los entrenamientos de Sporting Cristal, que quiere llevarse el Torneo Clausura y disputar el título nacional.

Jesús Yupanqui
Ex Chivas presenció los entrenamientos de Sporting Cristal en La Florida
Ex Chivas presenció los entrenamientos de Sporting Cristal en La Florida | Composición Líbero
COMPARTIR

Por historia y tradición, Sporting Cristal está en la obligación de disputar todos los títulos donde compite. Por esa razón, los hinchas exigen a la directiva conformar un plantel altamente competitivo con destacados talentos nacionales.

Estas son las alineaciones de Alianza Lima y U de Chile para la vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs. U de Chile: el once de Gorosito para dar el golpe en Coquimbo

Con miras a la definición del Torneo Clausura, el plantel femenino de Sporting Cristal está trabajando arduamente en La Florida. Sin embargo, en los entrenamientos que se realizaron el 23 de septiembre, contaron con la presencia de un invitado especial.

El entrenador de la selección peruana femenina, Antonio Spinelli y su comando técnico, llegó a La Florida para conocer a las jugadoras de Sporting Cristal.

"Agradecemos la visita de Antonio Spinelli y su comando técnico a nuestro entrenamiento de hoy, en el que visitó por primera vez La Florida y conoció a nuestras jugadoras", expresó el cuadro celeste en sus redes sociales.

Sporting Cristal femenino

Antonio Spinelli visitó los trabajos de Sporting Cristal femenino

Antonio Spinelli, el DT de la selección peruana femenina

El 12 de septiembre, Antonio Spinelli fue presentado como el flamante entrenador de la selección peruana femenina. 'Tano', de nacionalidad argentina, estuvo a cargo de destacados equipos como Atlético Huracán. Chivas de Guadalajara y Racing.

"Buscamos mejorar la competitividad, Perú tiene que hacerse más presente, queremos empezar a construir una identidad de forma de juego, Guadalajara, Racing club", expresó el DT en su presentación.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Ex Universitario sorprende con mensaje sobre jugar en Alianza Lima: "Estoy enloquecido…"

  2. Hinchas de Universitario preocupados porque podrían perder el título nacional por fuerte razón

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano