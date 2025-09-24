¿Fichaje? Ex Chivas de Guadalajara estuvo en los entrenamientos de Sporting Cristal

Por historia y tradición, Sporting Cristal está en la obligación de disputar todos los títulos donde compite. Por esa razón, los hinchas exigen a la directiva conformar un plantel altamente competitivo con destacados talentos nacionales.

Con miras a la definición del Torneo Clausura, el plantel femenino de Sporting Cristal está trabajando arduamente en La Florida. Sin embargo, en los entrenamientos que se realizaron el 23 de septiembre, contaron con la presencia de un invitado especial.

El entrenador de la selección peruana femenina, Antonio Spinelli y su comando técnico, llegó a La Florida para conocer a las jugadoras de Sporting Cristal.

"Agradecemos la visita de Antonio Spinelli y su comando técnico a nuestro entrenamiento de hoy, en el que visitó por primera vez La Florida y conoció a nuestras jugadoras", expresó el cuadro celeste en sus redes sociales.

Antonio Spinelli, el DT de la selección peruana femenina

El 12 de septiembre, Antonio Spinelli fue presentado como el flamante entrenador de la selección peruana femenina. 'Tano', de nacionalidad argentina, estuvo a cargo de destacados equipos como Atlético Huracán. Chivas de Guadalajara y Racing.

"Buscamos mejorar la competitividad, Perú tiene que hacerse más presente, queremos empezar a construir una identidad de forma de juego, Guadalajara, Racing club", expresó el DT en su presentación.