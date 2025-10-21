Paulo Autuori impacta con fuerte opinión sobre Fossati por quejas previo al clásico: "Es muy..."

Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentarán en uno de los duelos más esperados de la semana. Ambos equipos chocarán por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, protagonizando una nueva edición del clásico moderno. En la previa, el técnico de los 'cerveceros', Paulo Autuori, sorprendió con unas fuertes declaraciones sobre el entrenador crema, Jorge Fossati.

Tras la ajustada victoria por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco, Paulo Autuori habló en conferencia de prensa y se refirió a las recientes quejas del conjunto merengue y su técnico Jorge Fossati sobre la reprogramación del clásico, las cuales, según los cremas, los habrían perjudicado.

Paulo Autuori impacta con fuerte opinión sobre Jorge Fossati

El estratega de Sporting Cristal no se guardó nada y lanzó una contundente respuesta hacia el DT uruguayo, señalando que, aunque respeta su manera de expresarse, no comparte ciertas actitudes relacionadas con los cambios de localía que han venido sucediendo en las últimas fehcas.

"El amigo (Jorge) Fossati es muy inteligente con las palabras también, está en su estrategia y hay que sacar el sombrero para ello, pero no puedo sacar el sombrero para los cambios de localía. Algunos deben quedarse callados", expresó.

Paulo Autuori también defendió a su equipo de las críticas recibidas por la programación del clásico ante Universitario, exigiendo igualdad de condiciones y volvió al recordar cuando los rivales de los cremas cambiaron sus localías por los beneficios de la taquilla.

"Cristal, lo que pide acá es un mínimo de equidad, pero con gente hablando tanta tontería, con irresponsabilidad y por favor que se queden atentos porque tienen rabo de paja. La pregunta que hago es, ¿cuántos partidos acá han sido cambiados de localía? Porque solamente algunos, por ejemplo, nosotros vamos a jugar en Cutervo. Pregunto, de los equipos grandes, ¿quién fue ahí?", aseveró el técnico brasileño.

Jorge Fossati criticó la programación del Sporting Cristal vs Universitario

Hace unos días, el técnico Jorge Fossati declaró tras los entrenamiento de Universitario y aprovechó la oportunidad para criticar a la organización de la Liga 1 por la reprogramación del clásico contra Sporting Cristal. Luego de que se determinara que afrontarán 3 partidos en una semana.

"No nos gusta, hay razones que exceden a la propia Federación, la Liga o los clubes involucrados. Le das vuelta y al final el que queda en desventaja es Universitario. Ahora jugaremos el jueves (con Cristal), cuando jugamos el lunes y el rival juega el domingo", mencionó en su momento del DT crema.