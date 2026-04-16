Sporting Cristal tiene la obligación de pelear todos los títulos posibles en esta temporada y en cada una de las competiciones que disputa. Si bien la actualidad del equipo en la Liga 1 no es la mejor, en la Liga Femenina están peleando el liderato, arrastrando un invicto. En medio de ese panorama, previo a su próximo partido, la escuadra rimense sorprendió al emitir el parte médico de tres futbolistas.

PUEDES VER: Sporting Cristal y las dos bajas confirmadas para partido ante Palmeiras por Libertadores

Sporting Cristal emite parte médico de tres futbolistas y genera preocupación en hinchas

Si bien toda la atención está centrada en el equipo principal que enfrentará a Palmeiras en la Copa Libertadores, los hinchas también siguen de cerca los preparativos del equipo femenino de Sporting Cristal que sigue sus preparativos para el reinicio del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

En medio de ello, el club hizo público un parte médico sobre el estado de salud de tres futbolistas importantes dentro del plantel. Se trata de Fabiana Oribe, Rubí Acosta y Anaís Vilca, quienes venían recuperándose de sus respectivas lesiones.

Sporting Cristal informó el estado de tres jugadoras de su plantel principal.

De acuerdo a lo informado por el club, Oribe y Acosta ya recibieron el alta médica y ya se encuentran entrenando de forma progresiva junto al resto de sus compañeras. De esta manera, existen grandes posibilidades de que puedan ser consideradas para el próximo encuentro.

Diferente es el caso de Anaís Vilca, quien tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica tras sufrir un desgarro del ligamento cruzado en el final de la última temporada. Ante ello, el club anunció que la jugadora ya se encuentra en la etapa final de su recuperación, por lo que es cuestión de tiempo para verla de regreso a las canchas.

Próximo partido de Sporting Cristal en la Liga Femenina

El próximo compromiso de Sporting Cristal Femenino será el próximo 25 de abril cuando se enfrente a Universitario por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Este duelo será vital en la definición por el primer título del campeonato nacional.