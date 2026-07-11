Alineaciones de Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica: el once celeste por Copa de la Liga

Es el momento de un partido clave de la temporada para Sporting Cristal en su afán de obtener el título de la Copa de la Liga Caliente 2026 ante Bentín Tacna Heroica. Ambos elencos se verán cara a cara por los octavos de final de este certamen local en el Estadio Alberto Gallardo, por lo que te damos a conocer las probables alineaciones para este choque de eliminación directa.

Alineación de Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica

Este es el once que Sporting Cristal alista para enfrentar a los tacneños en este encuentro de la Copa de la Liga Caliente 2026: Diego Enríquez, Duham Ballumbrosio, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Juan Cruz González, Maxloren Castro y Mateo Rodríguez.

De no haber algún cambio de último momento, Sporting Cristal no pretende hacer muchas variantes en la alineación que mostró en el pasado encuentro ante Unión Comercio por la Copa de la Liga. El equipo celeste quiere pelear este certamen y pondrá lo mejor que tiene al afrontar como local su duelo ante los tacneños.

Sporting Cristal trabaja en La Florida.

Alineación de Bentín Tacna Heroica vs Sporting Cristal

Esta es la formación que prepara Bentín Tacna Heroica en busca de dar el batacazo en el Estadio Alberto Gallardo ante los rimenses: Diego Montalvo, Fabrizzio Aragón, Ramiro Benavente, Edilson Peña, Carlos Ventura, Julio García, José Inga, Ángel Pérez, Gustavo Loayza, Julber Linares y Matías López.

El cuadro representativo de Tacna quiere seguir haciendo historia luego de conseguir un gran resultado ante FBC Melgar en la fase de grupos. El combinado del 'Vendaval Azul' quiere dar el golpe en el campo de Sporting Cristal y no escatimará esfuerzos para lograr su objetivo y orgullo de sus fieles seguidores.