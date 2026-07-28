Miguel Araujo tajante sobre los errores arbitrales en la Liga 1: "Se está dando muchísimo..."

La fecha 2 del Torneo Clausura 2026 se vio marcada por una serie de polémicas en cuanto a decisiones arbitrales que pudieron haber cambiado el destino de más de un partido. Tal es el caso de Alianza Lima, que durante su visita a Cutervo, el juez Augusto Menéndez no cobró un penal en favor de los íntimos, pese a que existió una falta de Alexis Cossio contra Jairo Vélez en área de Comerciantes Unidos. Sobre este caso se pronunció Miguel Araujo, quien dio una contundente opinión respecto al arbitraje en el torneo local.

¿Qué dijo Miguel Araujo sobre el arbitraje en la Liga 1?

En declaraciones a la prensa antes de abordar su vuelo rumbo a Brasil, el defensa central de Sporting Cristal señaló que los errores arbitrales se están dando con más frecuencia de lo habitual, recordando el penal no cobrado a su compañero Michael Hoyos en la derrota frente a Melgar. No obstante, indicó que la única consigna de los cerveceros es seguir luchando para meterse en la pelea por el título nacional pese a las adversidades.

"Creo que partido a partido se está dando. El partido de ayer (sábado ante Melgar) lo perdemos con detalles, lo hablamos, que se juega en la altura. Por ahí el tema arbitral creo que también se está dando muchísimo, no solamente con nosotros sino con los otros rivales también. Pero creo que nosotros vamos a demostrar en el campo de juego, nada más. Ese es nuestro papel", señaló en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez.

Sporting Cristal vs Bragantino por la Copa Sudamericana

Cabe precisar que los dirigidos por el profesor Roberto Mosquera jugarán este miércoles 29 de julio a las 7:30 p.m. (hora peruana) ante Red Bull Bragantino en Brasil, por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El ganador de esta llave enfrentará en octavos de final al Atlético Mineiro.