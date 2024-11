Rainer a Gregorio Pérez: "En la U no puedes pensar en no pasar de ronda en Libertadores"

Cuando finalizó el campeonato de la Liga 1 Betsson 2021 , el técnico de Universitario de Deportes , Gregorio Pérez , hizo énfasis en lo que afrontará el equipo crema en esta nueva temporada, dando a entender que la prioridad que tendrá su escuadra será poder salir campeón del torneo nacional, por ello, el exfutbolista Rainer Torres se refirió a estas palabras, asegurando que alguien que está en la 'U' no debería pensar de esa manera, ya que la Copa Libertadores tendría que ser una prioridad.

"Yo le tengo mucho respeto a Gregorio por lo que hace y además porque siempre tiene palabras muy acertadas, pero alguien en la U no puede pensar en no pasar a siguiente ronda de la Copa Libertadores y que no sea el objetivo principal, porque al final el campeonato se va a jugar en todo el año. Ese va a ser un partido de ida y vuelta y va a ser el primer objetivo porque es la U", indicó en el programa 'A ras de cancha' de LR+.