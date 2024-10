¡Dura crítica! Juan Carlos Zubczuk: “Para mí, Carvallo y Corzo no son jugadores de selección”

Empezó marzo, un mes donde la Selección Peruana se jugará la vida en la última fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 y con esto el llamado de los convocados por el 'Tigre' Gareca. Pero antes de conocer la nueva lista el ex portero de Universitario Juan Carlos Zubczuk salió a declarar duramente sobre los componentes cremas habitualmente llamados.

El 'ruso' Zubczuk habló con radio Ovación y declaró que "Para mí, Corzo y Carvallo no son jugadores de selección. Me encantaría que hubiesen tenido otro rendimiento y que la 'U' hubiese sido campeón en estos años. Estos jugadores siguen siendo titulares a pesar de que no rinden".