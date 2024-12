Campeón en Uruguay impacta al continente con su deseo de jugar en Universitario: "Quiero estar"

Alfonso Barco jugó en Universitario entre las temporadas 2022 y 2023. Foto: Luis Jiménez - LÍBERO.

"Me queda esa sensación de querer regresar en algún momento de mi carrera. Por más que haya jugado el Clausura y haya salido campeón con el equipo del primer campeonato, no me siento campeón al 100%, porque no estuve en Matute, con los festejos en el Monumental. Esa sensación la quiero vivir, me quiero sentir parte. No me cabe la menor duda de que en algún momento voy a regresar y me gustaría regresar preparado para estar a la altura de lo que amerita el club", expresó el futbolista a GOLPERÚ.