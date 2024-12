'Puma' apuntó contra ex Universitario y se ilusiona con la llegada de esta figura: "Era torpe"

Universitario definió que el delantero argentino Diego Churín sea su nuevo 'killer' para la temporada 2025, donde los cremas afrontarán la Liga 1 y Copa Libertadores . Bajo ese contexto, uno de los ídolos del pueblo merengue, José Luis Carranza no dudó en pronunciarse sobre su reciente fichaje y habló sobre el paso de un atacante extranjero a Ate.

En el programa 'La Interna' de Trivu TV, que se transmite por YouTube, el 'Puma' halagó la contratación del ex Cerro Porteño al plantel liderado por el DT Fabián Bustos. Además, enfatizó que su arribo al club será clave para disputar la Liga 1, sin embargo, señaló sus dudas sobre si sucederá lo mismo en la Conmebol Libertadores 2025.

"Yo creo que en el fútbol local la hace, pero en la Copa Libertadores es más difícil", indicó el ex Universitario. Por otro lado, el referente de la 'U' no dudó en comparar a Churín con Raúl Ruidíaz y el ex atacante argentino, Diego Dorregaray, quien dejó el club a mediados de temporada tras su discreto rendimiento.