Universitario cae por debajo de Alianza Lima y Cristal en la tabla previo a la Liga 1 2025

El Torneo Apertura de la Liga 1 2025 todavía no ha comenzado y Universitario ya se ubica por debajo de Alianza Lima y Sporting Cristal en la tabla de posiciones. Los merengues recibieron esta pésima noticia a la par de que perdieron su partido amistoso ante Once Caldas en la Serie Colombia 2025. ¿Qué sucedió?

No obstante, contrario a lo que uno pueda interpretar, no se trata exactamente de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, ya que este todavía no ha comenzado y recién tendrá su primera fecha el 8 de febrero, es decir todavía dentro de tres semanas aproximadamente.