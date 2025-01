¿El posible fichaje de Rodrigo Ureña a Belgrano incluiría el cambio por Bryan Reyna a la 'U'?

No obstante, en caso Belgrano pague la cláusula de rescisión por el futbolista ya no dependerá de Universitario, sino que la decisión de irse será netamente de Rodrigo Ureña. Hace poco se pudo conocer que el ex Deportes Tolima entrenó hoy con normalidad, pero expresó a la directiva su deseo por cambiar de aires y aceptar la oferta millonaria que le hicieron.