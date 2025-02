Cantoro quedó rendido y elogió al jugador que debería reemplazar a Ureña: "Es el momento"

Mauro Cantoro indicó que Jorge Murrugarra debe reemplazar a Rodrigo Ureña en Universitario/Foto: X

"Dejar ir a tu mejor jugador, o uno de los mejores de tu equipo, y vas a salir a buscar al mercado otro, me parece que no sale a cuenta porque vas a tener que pagar por este estilo, entonces, me imagino que se va a inclinar por Calcaterra o Murrugarra, no sé quién tiene visualizado. Pero yo creo que es el momento de Murrugarra", expresó Mauro Cantoro.