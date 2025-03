Brilló en históricos equipos y confesó su amor por Universitario: "Es parte de mi corazón"

"Universitario ya es parte de mi corazón. Llevo dos años donde pasé cosas maravillosas que largo rato en mi carrera no pasaba. Mi familia me dice que nos quedemos acá cuando lo hablamos. Si me preguntan si me quiero quedar más tiempo, yo te diría que sí, que me quedo a vivir acá. Esperemos que sea así", declaró el más conocido como 'Jerarquía' en entrevista con el área de prensa del club.