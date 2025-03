Alineaciones Universitario vs Sport Boys: el once de Bustos para ganar en el Estadio Nacional

Universitario y Sport Boys afrontarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 5 del Torneo Apertura . Ambas escuadras fueron noticia con relación a dónde se jugaría el compromiso de Liga 1, siendo el Estadio Nacional de Lima la sede elegida. Sabiendo ello, Fabián Bustos busca seguir la senda del triunfo y ante un rival complicado como los rosados. Conoce el once que alista el técnico argentino en el coloso Díaz.

Este es el once que prepara Fabián Bustos para la victoria de Universitario ante Sport Boys: Britos, Corzo, Riveros, Di Benedetto, Ureña, Pérez Guedes, Calcaterra, Polo, Carabalí, Flores y Valera .

La alineación de los cremas no presenta variantes a comparación del último once que mostró ante Alianza Universidad de Huánuco. Bustos sabe que el equipo rindió de gran manera, por lo que no piensa hacer modificaciones, salvo uno que sea forzado de último momento.