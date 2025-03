Rodrigo Ureña dejaría Universitario en los próximos días: se revela el motivo

Resulta que Rodrigo Ureña despertó el interés en Chile y ya se comunicaron con Universitario de Deportes para hacerles saber la noticia, por lo que el club no tendrá más remedio que dejarlo ir. Esto provoca preocupación en los aficionados debido a que estamos atravesando un momento importante de la campaña y a puertas de que los cremas compitan en dos certámenes en paralelo.

Rodrigo Ureña es bicampeón en Universitario.

Sin embargo, no hay de que preocuparse en tienda merengue debido a que, en caso termine marchándose, únicamente lo hará por dos semanas y cuando la Liga 1 se encuentre paralizada por las Eliminatorias 2026 . Resulta que la selección chilena de Ricardo Gareca mandó una carta de reserva al equipo de Ate por el volante , es decir que podría ser convocado a la Roja para la fecha doble de marzo.

Lamentablemente para el mediocampista, el 'Tigre' emitió su lista de jugadores para la fecha doble y en ella no aparece su nombre, por lo que en primera instancia no disputará los encuentros del proceso clasificatorio. No obstante, es importante resaltar que el bicampeón con Universitario se encuentra en la mira del entrenador argentino y si hay alguna lesión o problema de último momento será convocado.