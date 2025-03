Fabián Bustos definió su futuro tras ser contactado por Vélez Sarsfield: "Hay un compromiso"

“Sobre la información que dimos ayer, no es que esté cerca de Vélez, Fabián Bustos no se va a ir. La agencia que representa recibió la comunicación de altos directivos de Vélez sobre ‘¿Le interesaría? ¿Cuáles son las condiciones para salir de Universitario? Quedó allí. Bustos vio la situación de Vélez, pero no es buena en varios sentidos. Principalmente se dijo que no porque hay un compromiso del entrenador con Universitario”, indicó.