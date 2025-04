Manuel Barreto defendió a Churín y a los delanteros de la 'U': “Me los llevaría a la Champions"

Universitario de Deportes está en búsqueda de un nuevo técnico tras la salida de Fabián Bustos de tienda crema. No obstante, Manuel Barreto salió al frente a hablar sobre el tema y a la vez defendió a los jugadores que trajo a la “U” en 2024 y 2025. Además respondió a los críticos de los 9 en Copa Libertadores con singular frase. Entérate qué dijo.

No se guardó nada. El actual director deportivo de Universitario fue consultado por Diego Rebagliati y Talía Azcárate sobre los arietes que han llegado a Universitario durante su gestión. Barreto eufórico comenzó hablando de Diego Dorregaray para luego terminar con Diego Churín.

Manuel Barreto defendió a Diego Dorregaray

A través de una entrevista por el programa DyT, Manuel Barreto hizo una reflexión que responde a los que critican a Diego Dorregaray. “El año pasado, Dorregaray llegó a un equipo, que ganó el Apertura y el Clausura, fue el mejor equipo de local de la historia del fútbol peruano, no sé cuántos años tiene el fútbol peruano, ¿120?, no hubo ningún delantero en esos 120 años, no hubo ningún equipo que lo haya hecho mejor en esa circunstancia, participó y fue parte de ese equipo”, declaró.

Manuel Barreto defendió a los delanteros de Universitario. Video: Jesús Alzamora

Manuel Barreto y su defensa sobre Diego Churín

Por otro lado, cabe recalcar que el reemplazo de “Dorre” no ha logrado cumplir todas las expectativas de los hinchas cremas en Copa Libertadores y Liga 1. Hasta pancartas pidiendo su salida se pudo observar a las afueras de la concentración merengue. “No tiene ni 200 minutos jugados, no ha estado ni tres partidos, cuando juegue y nosotros seamos capaces de generar ocasiones para que él pueda convertir o errar goles, como cualquier delantero lo hace, a mitad de año o fin de año evaluaremos y tomaremos decisiones, pero matar a un jugador por 45 minutos o 50 minutos no, tiene que tener su tiempo para poder destacar, eso me parece natural en el mundo del fútbol”, sentenció.

Manuel Barreto defendió a los delanteros de Universitario en Copa Libertadores: “Me los llevaría a la Champions"