Diego Penny da insólita razón por la que el 'Tunche' Rivera no es titular en la 'U': "Es el..."

Una de las razones por las que Universitario de Deportes atraviesa un buen momento en la Liga 1 es por el rendimiento de sus futbolistas. Sin lugar a dudas, José Rivera se está convirtiendo en una de las figuras del plantel crema a punta de goles, pero eso no es suficiente para arrancar los partidos y Diego Penny bosquejó una razón por la cual sigue siendo suplente.

El exarquero peruano sorprendió a los hinchas de la 'U' al mencionar que el 'Tunche' no es considerado como titular, pese a su buena performance en lo que va de la presente temporada, es porque es un futbolista que es facil de sentar para los técnicos debido a que no tiene un carácter difícil de manejar para los entrenadores.

"¿Por qué el 'Tunche', a pesar que tiene cinco goles, siempre va al banco y es el eterno suplente? Por la espalda que tiene, por lo bueno que es. El día que se ponga firme, que ponga cara de c***, el día que reniegue porque lo sientan, ahí va a cambiar la postura de sentarlo porque es el jugador fácil de sentar. Es la verdad", sostuvo en la última emisión del programa de Youtube 'Mano a Mano'.

"El 'Tunche' es un chico muy bueno, muy tranquilo. Yo creo que a principio de año pensaron en él como un suplente de calidad, pero nunca lo pusieron en la línea de titulares. Para la gente, se está convirtiendo en un personaje bastante querido, pero si lo sientas no pasa nada, no va a reaccionar de mala manera, no te va a poner mala cara", agregó.