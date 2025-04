José Rivera dejó tajante mensaje sobre el posible regreso de Fossati: "Me siento..."

Universitario de Deportes logró vencer por 3-1 a Deportivo Binacional en el partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura , pero más allá del resultado, la atención de los hinchas sigue centrada en el elegido para ser sustituto de Fabián Bustos en el banquillo crema . En ese sentido, el futbolista José Rivera fue consultado al respecto y dejó un tajante mensaje que no pasó desapercibido.

Tras finalizar el partido, el delantero de Universitario habló para L1 MAX y se refirió a los rumores que colocan a Jorge Fossati como nuevo entrenador del equipo. Al respecto, el 'Tunche' no desaprovechó la oportunidad y expresó su deseo de volver a ser dirigido por el estratega uruguayo , resaltando el gran apoyo que les brindó en el 2023, donde lograron levantar el título nacional.

No obstante, fue enfático al mencionar que, más allá del nombre que elija la directiva, el compromiso de los jugadores se mantendrá intacto, ya que aclaró que siempre se mostrarán dispuestos trabajar por el bien del club y así lograr todos los objetivos posibles.

"Me siento contento, el profesor Fossati siempre nos ha ayudado cuando llegó en el 2023. Nos puso muy fuertes con todo su comando técnico, pero venga quien venga nosotros siempre nos vamos a mostrar bien íntegros y dispuestos a trabajar siempre", declaró Rivera.

De igual forma, José Rivera se refirió a su gran momento actual en el equipo, pues es actualmente el principal goleador de Universitario. Además, es uno de los jugadores más queridos por los hinchas, ya que, pese a que no es titular indiscutible siempre responde con goles.

"Estoy en un momento muy bonito en mi carrera, creo que lo estoy aprovechando al máximo y espero seguir así para ayudar a mis compañeros porque siento que ellos también me ayudan a mi. No es fácil también entrar, pero gracias a Dios me están saliendo bien las cosas", manifestó.