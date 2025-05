Preocupación en Universitario por el estado de Rodrigo Ureña: Así dejó la cancha

Sobre los 54 minutos del Universitario contra Barcelona SC, Jorge Fossati se vio obligado meter mano en su equipo titular. Rodrigo Ureña se sintió y fue sustituido por Jorge Murrugarra. El volante chileno dejó el campo del Monumental cojeando.

Ureña es una pieza clave para el sistema de Universitario. Por ello, cuando fue sustituido, varios hinchas mostraron su preocupación por el estado del jugador.

Universitario busca acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, los cremas visitarán en Argentina a River Plate.

Rodrigo Ureña se pronunció sobre los incidentes con los hinchas

Mediante su cuenta de Instagram, Rodrigo Ureña compartió un comunicado para informar sobre los incidentes con los hinchas y aseguró que se encuentra comprometido con Universitario, descartando que dejará el club.

"Yo jamás me pondría por encima del club, porque el día que me toque irme del club me iré con la frente en alto de haber dado todo de mí y haberme entregado por completo, ya que, al igual que ustedes, también quiero ver a Universitario siempre protagonista, porque es lo que merece. Respecto a mis palabras, asumo que me equivoqué en la forma y fondo", expresó.