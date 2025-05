Jorge Fossati destacó la clasificación de Universitario a octavos de final: "Se consiguió..."

Universitario de Deportes vuelve a estar en la mirada de toda Sudamérica ya que aseguró su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2025 tras empatar 1-1 ante River Plate en Buenos Aires por la última fecha del grupo B. Uno de los que no ocultó su felicidad por el objetivo cumplido fue Jorge Fossati, quien resaltó lo hecho por sus dirigidos.

Tras el pitido final, el experimentado entrenador uruguayo dio la cara ante los medios de comunicación y destacó el pase a la siguiente ronda del certamen internacional, sobre todo por hacerlo ante uno de los equipos que mejor juega en el continente, al cual no dudó en elogiarlos así como a su técnico.

"Es una inmensa felicidad sin ninguna duda, hay más de 9 millones de hinchas de Universitario que están felices. Por otro lado, se consiguió jugando contra uno de los mejores equipos con pelota para mi gusto. Es uno de los mejores equipos de América, me encantan como juegan, porque no solo es tener jugadores de buen pie como tiene Marcelo (Gallardo), sino hacerlos jugar colectivamente como él sabe", declaró en conferencia de prensa.

Video: Carlos Gallardo

Jorge Fossati también fue autocrítico con Universitario

Por otro lado, el 'Nonno' calificó como justo el resultado positivo contra los 'Millonarios' por lo hecho en la etapa complementaria, aunque también reconoció que el conjunto merengue fue ampliamente superado a nivel futbolístico en el primer tiempo y que el marcador al término de los 45 minutos iniciales no reflejó el trámite del compromiso.

"Lo conseguimos frente a un equipo de los mejores. Creo que es justo, no tanto por lo que paso en el partido de hoy, porque en el primer tiempo fuimos superados y el resultado (en los primeros 45 minutos) no refleja lo que fue el trámite. River jugó bastante mejor que nosotros y tuvo varias oportunidades para convertir. Nosotros tuvimos alguna aproximación y el gol de Jairo (Concha), pero me refería que es justo porque en el segundo tiempo Universitario jugó como puede hacerlo", señaló.

Jorge Fossati logró 5 de los 8 puntos de Universitario en el grupo B de la Copa Libertadores

Si hay un actor principal en la clasificación de Universitario a los octavos de final de la 'Gloria Eterna', ese es Jorge Fossati. El técnico de 72 años llegó al club para reemplazar a Fabián Bustos y agarró al equipo en el último lugar con 3 puntos, pero en las últimas tres jornadas del grupo B consiguió una victoria y dos empates para dejar a los cremas con 8 unidades y en un meritorio segundo puesto, sumando más del 50% de los puntos conseguidos en dicha instancia (5).

Jorge Fossati dirigió tres partidos a Universitario en la Copa Libertadores 2025 y sumó 5 de los 8 puntos de los cremas. Foto: Difusión.