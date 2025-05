Penny reveló cómo estaría la interna de la 'U' tras incidente con hinchas: "No olvidan..."

Universitario de Deportes hizo historia al clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de empatar 1-1 ante River Plate. No obstante, no todo es felicidad en el cuadro crema, pues los incidentes que tuvieron los jugadores con un grupo de hinchas habrían dejado secuelas. Ahora, Diego Penny sorprendió al filtrar como estaría la interna del equipo.

En la última edición del programa Al Ángulo, el exportero nacional, Diego Penny, opinó sobre la posibilidad de que Jorge Fossati abandone el banquillo crema por los incidentes con algunos barristas de Universitario con los jugadores y familiares de estos, tras la derrota ante Atlético de Sullana.

Sobre ello, el ahora comunicador sorprendió al revelar que estos lamentables sucesos habrían generado un serio malestar en todo el plantel, quienes no han logrado olvidar este encontronazo con un sector de la hinchada.

“Estoy de acuerdo con (Jorge) Fossati, porque hay muchos jugadores que están incómodos con lo que pasó ese día (incidentes con hinchas). No es que no perdonen, simplemente no olvidan, porque realmente la pasaron mal", expresó Diego Penny.

Video: Movistar Deportes

Jorge Fossati podría dejar de ser DT de Universitario

Recientemente, el aún DT de Universitario, Jorge Fossati, reveló que se encuentra meditando su futuro en el elenco crema por estos lamentables sucesos que ocurrieron luego de haber perdido el invicto en el Estadio Monumental, ya que, no lo tomó nada bien teniendo en cuenta el presente de los cremas en la Libertadores y considerando que son los actuales bicampeones de la Liga 1.

"Pasaron cosas, hubo un partido en donde se dio una reacción de un grupito de hinchas contra familias de los jugadores, eso no es justificable, pero a veces se puede decir es entendible. Que pase esto siendo bicampeón, yéndole bien en la Libertadores, dices, acá hay algo que no me cierra. Esas son las cosas que yo quiero ver, porque para mí no pueden pasar ese tipo de cosas", manifestó el 'Nonno' para Las Voces del Fútbol de Uruguay.