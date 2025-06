La poderosa razón por la que Diego Churín continuará con Universitario: "Es uno de..."

Universitario de Deportes continúa afinando detalles para el duelo ante Ayacucho FC de este domingo por el Torneo Apertura de la Liga 1, donde los cremas buscan acabar como líderes y poder acercarse al título nacional. No obstante, pese al gran momento que pasa el equipo, los hinchas no cesan con las críticas hacia Diego Churín.

El delantero argentino no ha logrado mostrar su mejor nivel con la camiseta merengue y los hinchas ya perdieron la paciencia con él, exigiendo a la directiva su salida para poder contratar a otro '9' extranjero. No obstante, Jorge Fossati, DT de la 'U', confirmó que no habrán salidas y ahora se reveló el verdadero motivo que llevó a la continuidad de Churín.

¿Por qué Diego Churín no dejará a Universitario?

Según la información que maneja la periodista Andrea Closa, el atacante de 35 años tiene casi segura su continuidad con los cremas, esto ya que el comando técnico está feliz con su desempeño en el equipo.

"¿Churín se queda? Hasta el momento, sí. Diego Churín viene entrenando con normalidad. El jugador no se quiere ir de Universitario, y el cuerpo técnico lo quiere", mencionó.

Video: RPP

No obstante, sorprendió que, posterior a ello, Closa deslizase que uno de los posibles motivos de su continuidad también se deba a que es considerado como uno de los líderes dentro de la interna de Universitario, esto pese al corto tiempo que tiene con el conjunto estudiantil.

"Me contaban algo, Churín es uno de los líderes de este plantel. Entró muy bien en el grupo y es uno de los líderes, según me dijeron desde adentro, y eso es algo que también tienen en consideración", aseguró la comunicadora.

Estadísticas de Diego Churín esta temporada

Desde su llegada, Churín es considerado más como un revulsivo, aunque desde la llegada de Jorge Fossati al banquillo de Universitario, ha logrado tener una gran cantidad de minutos. En lo que va de la temporada, ha logrado disputar 15 partidos, donde ha sumado 491 minutos en campo y ha conseguido anotar en 3 oportunidades.