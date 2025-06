Cueva sorprendió tras revelar si Fossati le hizo propuesta para fichar por la 'U': "Esas..."

Christian Cueva viene dando qué hablar con su fichaje a Emelec de Ecuador. 'Aladino' tiene el deseo de conservar su buen nivel en la LigaPro 2025, y tras su arribo al país norteño, el futbolista acaba de ser consultado si previamente se le presentó la chance de jugar en Universitario de Deportes.

Christian Cueva contó si recibió oferta de Universitario

Como se recuerda, el volante del 'Bombillo' venía destacando durante su paso por Cienciano no solo en la Liga 1, sino también en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Bajo esa premisa, en el programa 'No somos TV' de YouTube, el jugador de 33 años habló sobre su estrecha relación con el actual DT de la 'U', Jorge Fossati, quien en su momento lo convocó a la selección peruana para ser parte de la Copa América 2024.

Christian Cueva habló sobre su amistad con Jorge Fossati/Foto: La Bicolor

En principio, el mediocampista ofensivo no negó que se haya dado la oportunidad de vestir los colores del equipo crema, sin embargo, sí fue bastante claro al expresar que en todo momento el 'Nono' se mostró feliz tras firmar por el actual elenco de Jorge Célico.

"Sí me la tira el 'viejo' (sobre ir a la 'U'). La verdad que me la tira y todo, pero bueno. Cuando se enteró lo de Emelec, me felicitó y me deseó lo mejor. La verdad, yo valoro mucho a esas personas", manifestó el '10' de Emelec.

Christian Cueva habló de su buena relación con Ricardo Gareca

Al igual que con Jorge Fossati, el futbolista nacional contó que hasta la fecha sigue manteniendo una buena relación con el exestratega de la selección chilena, Ricardo Gareca. Es más, decidió contar la inédita charla que sostuvo con el 'Tigre' luego de que presentara su renuncia a la 'Roja' en las Eliminatorias 2026.

Christian Cueva reveló charla con Gareca tras su renuncia a la selección chilena/Foto: EFE

"Bueno, me dijo Christian la verdad que me voy tranquilo, me han tratado muy bien. Ricardo Gareca es así, lo sentí tranquilo pero no se dio el objetivo y esto es fútbol. Yo creo que cuando uno deja el fútbol, lo que se queda es con eso", acotó 'Aladino'.

¿Hasta cuándo es el contrato de Christian Cueva con Emelec?

El mediocampista Christian Cueva tiene contrato con Emelec de Ecuador hasta mediados de la temporada 2026. El volante firmó por un año, y su renovación dependerá de los objetivos que pueda cumplir con el conjunto 'Eléctrico'.