¿Jorge Fossati deja Universitario? DT dio fuerte mensaje tras salida de Ferrari: "Soy un..."

Universitario de Deportes conquistó el Torneo Apertura y ahora se enfoca en lograr el Clausura donde será más complicado, pues los demás rivales no le dejarán el camino fácil. En pleno desarrollo del campeonato, Jean Ferrari no continuará al frente de la administración, por lo que Jorge Fossati fue consultado sobre esta situación.

El entrenador crema no dudó en responder a los medios de comunicación en medio de la expectativa de los hinchas cremas por conocer a su reemplazo. Cabe mencionar que el estratega uruguayo fue contratado por la administración de Jean Ferrari, logrando grandes resultados.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la situación administrativa de Universitario?

“Acá estamos hablando de algo que excede, inclusive lo futbolístico, lo de un club. Estamos hablando de una entidad del estado que es la que nombra al futuro administrador. Como les repito, a mí no me resbala todo esto, me preocupa, quiero saber cómo se van a ir desarrollando los siguientes pasos porque es obvio, por ejemplo, cualquiera de ustedes en el medio que trabajan, se van las autoridades y no saben quién va a venir, me parece que cualquier de ustedes estarían preocupados, ansiosos”, dijo Jorge Fossati en medio de los entrenamientos de la ‘U’.

(Video: Ovación)

En esa línea, resaltó que fue contratado por la actual administración, por lo que no dudó en dejar un contundente mensaje sobre su futuro en el plantel crema, con el que busca lograr el título de la Liga 1 2025 y llegar lejos en la Copa Libertadores.

“Yo soy un simple empleado que me contrató la administración que está saliendo (Jean Ferrari). No me parece nada raro que, si viene una nueva administración, tengamos como mínimo que ponernos de acuerdo para seguir o no”, agregó.