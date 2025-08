¿Se lo lleva a Universitario? Álvaro Barco dio firme opinión sobre Christian Cueva: "Es un.."

Christian Cueva se ha convertido en la gran figura de Emelec tras sus grandes actuaciones que permitieron que su equipo salga de la zona del descenso de la Liga Pro de Ecuador y empiece a ilusionarse con un torneo internacional. En ese contexto, sorprendió la opinión de Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, sobre el presente del volante nacional.

Álvaro Barco opinó sobre Christian Cueva

En diálogo con el periodista ecuatoriano Álvaro Riera, el directivo de la 'U' fue consultado por el gran nivel de 'Aladino' en Emelec. Ante ello, Barco sorprendió a los hinchas al rendirse en elogios hacia la calidad de Christian Cueva.

Además, afirmó que el volante es un jugador especial, capaz de marcar diferencia con pocas jugadas. Sin embargo, también señaló que debería acompañar su talento con mayor trabajo físico.

“Christian (Cueva) es un personaje, es un caso especial, un jugador con una técnica diferente. A mí me hubiese gustado que se entrene mejor, que esté más comprometido con la parte física, porque lo otro (talento) lo tiene de sobra, pero sin duda que con tan solo 2-3 jugadas marca la diferencia", expresó.

Video: Álvaro Riera

Asimismo, Álvaro Barco afirmó que, si Cueva desea volver a la selección peruana, deberá enfocarse en su preparación física. Además, reveló que su hijo Alfonso, compañero de 'Aladino' en Emelec, le comentó que los demás jugadores deben correr más para que Cueva no tenga que hacerlo.

"Sin duda que si quiere volver a la selección peruana va a tener que meterle un poco más a la parte física. Mi hijo (Alfonso Barco) me dice 'no nos queda otra que correr en vez de él'. Cuando Emelec no tiene la pelota, hay que recuperar rápido la pelota para que (Cueva) pueda tenerla y marcar esa diferencia o ese pase entre líneas que tiene", añadió.

Christian Cueva brilla con camiseta de Emelec

El volante peruano ha mostrado un gran desempeño en los últimos meses, lo que evidenciaría su regreso al mejor nivel. Esta mejora se habría consolidado tras su incorporación a Emelec a mediados del año.

Desde su llegada al 'Bombillo', Christian Cueva se ha convertido en el conductor del equipo, siendo clave en la generación ofensiva del 'Bombillo'. En 8 encuentros, ha registrado 2 goles y 2 asistencias, lo que le ha valido el respaldo y la ovación de los hinchas.