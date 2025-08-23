0
Universitario le da gran noticia a hinchas con detalle en lista de convocados ante Alianza

Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura y Jorge Fossati presentó lista.

Erickson Acuña
Universitario enfrenta a Alianza Lima en el Estadio Monumental. | Universitario de Deportes
Tras su participación en Copa Libertadores, Universitario de Deportes afrontará un nuevo reto en la temporada, esta vez frente a Alianza Lima por una edición más del clásico del fútbol peruano, válido por la jornada 7 del Torneo Clausura. A horas del importante encuentro en el Estadio Monumental, Jorge Fossati presentó su lista de convocados.

Jorge Fossati tomó decisión sobre los fichajes de Universitario, Jesús Castillo y Anderson Santamaría.

PUEDES VER: Jorge Fossati tomó firme medida con Jesús Castillo y Anderson Santamaría para el Universitario vs Alianza

Lista de convocados de Universitario vs Alianza Lima

El equipo crema presentó su nómina con 23 jugadores aptos para ser elegibles por el estratega uruguayo: Sebastián Britos, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matía Di Benedetto, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, José Rivera, Aamet Calderón, Paolo Reyna, Diego Churín, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores, Alex Valera, Jorge Murugarra, Andy Polo, Miguel Vargas, Hugo Ancajima, José Carabalí, Aldo Corzo y César Inga.

Para alegría de los hinchas, la ‘U’ cuenta con plantel completo para este trascendental encuentro en casa, donde buscará recuperar el camino del triunfo en el campeonato en su objetivo de lograr el título nacional; sin embargo, son conscientes que al frente tendrán a un duro rival que no les dejará el camino fácil.

El cuadro merengue llega a este compromiso por el Torneo Clausura con un empate 1-1 en su visita a Sport Huancayo la semana anterior, por lo que saldrá a proponer su juego desde el inicio con el apoyo de sus hinchas, quienes llenarán el recinto deportivo.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura:

  • México y Costa Rica: 16.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 17.30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 18.30 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19.30 horas

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

