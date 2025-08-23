Universitario le da gran noticia a hinchas con detalle en lista de convocados ante Alianza

Tras su participación en Copa Libertadores, Universitario de Deportes afrontará un nuevo reto en la temporada, esta vez frente a Alianza Lima por una edición más del clásico del fútbol peruano, válido por la jornada 7 del Torneo Clausura. A horas del importante encuentro en el Estadio Monumental, Jorge Fossati presentó su lista de convocados.

Lista de convocados de Universitario vs Alianza Lima

El equipo crema presentó su nómina con 23 jugadores aptos para ser elegibles por el estratega uruguayo: Sebastián Britos, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matía Di Benedetto, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, José Rivera, Aamet Calderón, Paolo Reyna, Diego Churín, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores, Alex Valera, Jorge Murugarra, Andy Polo, Miguel Vargas, Hugo Ancajima, José Carabalí, Aldo Corzo y César Inga.

Para alegría de los hinchas, la ‘U’ cuenta con plantel completo para este trascendental encuentro en casa, donde buscará recuperar el camino del triunfo en el campeonato en su objetivo de lograr el título nacional; sin embargo, son conscientes que al frente tendrán a un duro rival que no les dejará el camino fácil.

El cuadro merengue llega a este compromiso por el Torneo Clausura con un empate 1-1 en su visita a Sport Huancayo la semana anterior, por lo que saldrá a proponer su juego desde el inicio con el apoyo de sus hinchas, quienes llenarán el recinto deportivo.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura: