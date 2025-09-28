Universitario venció 4-2 a rival directo y todavía sueña con levantar el título nacional

Universitario de Deportes tuvo un sábado recargado, pues además de llevarse un vital triunfo ante Cusco FC por el Torneo Clausura, las diferentes disciplinas del club de Ate también compitieron a gran nivel como el equipo de futsal, que consiguió una importante victoria que le permite seguir soñando con ser campeón nacional.

El cuadro crema diputó una edición más del clásico ante Panta Walon por la última fecha de la liguilla del Futsal Pro 2025, en un partido donde no podían perder para así seguir en carrera por levantar el título a fin de temporada. Tras 40 minutos emocionantes, los dirigidos por Percy Pinto se impusieron por 4-2.

Universitario venció a Panta Walon en el clásico por la liguilla del Futsal Pro 2025. Foto: Universitario de Deportes

El Polideportivo CDF Angamos de Ventanilla fue escenario de una auténtica lucha de titanes, la cual el sexteto merengue comenzó perdiendo con dos tantos en el primer tiempo. Sin embargo, la 'U' sacó su característica garra y lo dio vuelta en el complemento con doblete de Renato Cornejo, además de las anotaciones de Sebastián Obando y el reciente fichaje brasileño, Teodoro Heidrich.

Renato Cornejo fue la figura de Universitario por sus dos goles a Panta Walon. Foto: Universitario de Deportes

Con este resultado, el elenco estudiantil se coloca en el tercer lugar de la liguilla por el título de la competición con 6 puntos. No obstante, la victoria ha sido clave pues el resto de equipos ya completó sus cuatro encuentros y a los de Ate les falta afrontar un duelo contra ADEBAMI, el cual fue suspendido hace unas semanas.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario por el Futsal Pro 2025?

Con las cinco jornadas de la segunda fase de la competición completadas casi en su totalidad, a Universitario solo le queda afrontar su choque pendiente por la fecha 2 contra ADEBAMI, el cual hasta el momento no tiene fecha ni hora programada, pero debe de anunciarse todos los detalles en las próximas horas.

¿Qué necesita Universitario para ser campeón del Futsal Pro 2025?

Universitario depende de sí mismo para mantener su ilusión intacta de ser campeón del Futsal Pro 2025. Tras no acabar como líder en la primera etapa, los cremas están en la necesidad de hacerlo en la liguilla para meterse a la final contra Panta Walon. Para que ello ocurra, deberán de ocurrir dos escenarios en su último compromiso: ganar por dos goles de diferencia o hacerlo por uno a partir del 5-4, para que por la diferencia de goles termine de darles la punta en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de la liguilla por el título del Futsal Pro 2025