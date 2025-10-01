- Hoy:
¿Universitario usará la blanquimorada? Revelan la nueva inédita camiseta como Alianza Lima
La nueva camiseta de Universitario de Deportes será en homenaje al Señor de Los Milagros, como es el caso de Alianza Lima en octubre.
Llegó octubre y Universitario sigue enfocado en lograr el título del Torneo Clausura 2025. Mientras el partido ante Alianza Atlético se desarrollaba con normalidad en el Estadio Mansiche de Trujillo, se dio a conocer un importante dato que tiene que ver con la indumentaria del cuadro crema.
Y es que el periodista Gustavo Peralta reveló durante la transmisión del encuentro por L1 MAX que el equipo de Jorge Fossati usará una particular camiseta en homenaje al Señor de Los Milagros próximamente, como es el caso de Alianza Lima, quien lo utiliza durante todo el mes morado.
Universitario de Deportes y una llamativa camiseta en octubre
“En los próximos días, Universitario, con la firma deportiva que lo viste, va a sacar una camiseta en homenaje al Señor de Los Milagros. La idea es usarla el domingo ante Juan Pablo II”, dijo el periodista. De esta manera, una nueva ‘mica’ se suma a la variedad de modelos que ha sacado la ‘U’ en la temporada.
