¿Dirigido a Alianza? Franco Velazco dejó polémico comentario tras el tri de la 'U': "Tiene..."

Universitario de Deportes es tricampeón de la Liga 1 a falta de tres jornadas para el final tras vencer 2-1 a ADT de visita por la fehca 16 del Torneo Clausura 2025. Tras el pitido final, todo el cuadro crema y sus hinchas celebraron por todo lo alto la estrella 29, pero Franco Velazco se tomó un tiempo para dejar un comentario que encenderá la polémica pues menciona indirectamente al clásico rival, Alianza Lima.

En medio de las celebraciones, el administrador del club fue abordado por la transmisión oficial del partido y no dudó en expresar sus sentimientos por la obtención del 'tri', agradeciendo al Señor de los Milagros y asegurando que este tiene a su preferido en octubre, claro dardo a los blanquiazules que tiene como tradición festejar todo el mes al 'Cristo Morado'.

"Somos tricampeones, nuestro segundo tricampeonato en la historia del club. Agradecerle a Dios, a nuestro Señor de los Milagros, que tiene a su preferido en octubre. Hemos ganado todo, se lo dedicamos a él y por eso queríamos homenajearlo con esta camiseta, que va a pasar a la historia", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Universitario aspira al tetracampeonato

Con el trofeo de la presente temporada en sus vitrinas, Velazo fue claro al decir que esto no para aquí y van a trabajar para cumplir los objetivos pactados para el 2026: ser el primer equipo tetracampeón en la historia del balompié nacional y seguir avanzando más instancias en la Copa Libertadores.

"Lo conversamos con Álvaro (Barco), semanas atrás, estamos apuntando seriamente al tetracampeonato, romper fábulas. Aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores y a seguir demostrando que la 'U' es el equipo más grande", agregó el principal directivo del club de Ate.

Viedo: L1 MAX

Universitario salió tricampeón en octubre

Es preciso señalar que la Liga 1 conseguida por el elenco estudiantil este 2025 entra a la historia por haberla logrado de manera muy anticipada, más precisamente en el mes de octubre, cosa muy pocas veces vista en el fútbol peruano. Por la fecha en la que lo consiguió (domingo 26), se consolida como el campeón más tempranero de la historia en los últimos años.

Universitario hizo homenaje al Señor de los Milagros con nueva camiseta

Universitario ha demostrado todos los años su devoción al Señor de los Milagros en octubre, pero este 2025 le rindieron homenaje de manera especial, sacando a la venta por primera vez una camiseta conmemorativa con la que jugaron dos partidos, los cuales fueron sendos triunfos ante Juan Pablo II (3-0) y Ayacucho FC (2-1).