Diego Romero no se presentó a entrenar en Banfield por poderoso motivo: ¿Vuelve a Universitario?

Universitario de Deportes pudo conocer que Diego Romero no desea volver al club donde hizo menores, porque desea seguir en el extranjero a pesar de estar solo en condición de préstamo. Sin embargo, su situación en Banfield se ha complicado debido a que no se ha presentado a entrenar por un fuerte motivo.

¿Regresa a Universitario? Diego Romero no entrenó con Banfield por fuerte motivo

Según informó TyC Sports, el plantel de Banfield no se presentó al entrenamiento de este lunes 27 debido a que el club les adeuda tres meses de salario, generando un gran malestar en todos los jugadores, entre ellos Diego Romero.

Plantel de Banfield, incluido Diego Romero, no entreno por falta de pago.

Esta situación se suma a que la plantilla no ha logrado concretar una solución con la dirigencia del cuadro argentino, por lo que el predio Luis Guillón estuvo sin futbolistas.

A diferencia de los futbolistas de Banfield, el comando técnico liderado por Pedro Troglio sí se presentó a entrenar con normalidad sin plantel disponible.

El medio argentino supo que, en caso de que no se resuelva esta crisis que agobia a los jugadores, irán a entrenar a otro predio sin la indumentaria del club como medida de paro.

Es importante resaltar que Diego Romero acaba su contrato con Banfield el 31 de diciembre de 2025, por lo que tendrá que retornar a Universitario de Deportes en caso de que no se haya concretado la renovación del préstamo o irse a otro club.

Romero, quien salió de Universitario con las ganas de demostrar su fútbol en la Liga Profesional Argentina, no ha logrado hacer su debut oficial, pero sí lo hizo cuando jugó la Copa Argentina 2025 ante Villa Mitre. Lamentablemente, no pudo seguir jugando porque Banfield fue eliminado.