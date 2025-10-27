Universitario y el millonario monto que recibirán por salir tricampeón del fútbol peruano

El 'Pueblo Crema' está de fiesta. Universitario de Deportes es tricampeón del fútbol, por segunda vez. El hito que logró el cuadro liderado por Jorge Fossati llena de emoción a sus hinchas y desde ya aseguraron que el objetivo para el 2026 es el tetracampeonato.

Al margen de las alegrías por el resultado deportivo, las gratas noticias no paran en llegar. Conmebol entregará una importante suma de dinero a la 'U' por lograr el título nacional y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Según indicó Marcelo Bee en su cuenta de X, Universitario recibirá 600.000 dólares por ser el campeón del fútbol peruano. Además, el máximo ente del fútbol sudamericano embolsará a los cremas 3 millones de dólares por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A esos montos se debe señalar que la Conmebol premia a los equipos por ganar en la fase de grupos de la Libertadores . En la presente edición del certamen continental, la cifra fue 330.000 dólares.

Marcelo Bee reveló el monto que recibirá Universitario

Por último, Bee puntualizó que -además- de los premios, el conjunto estudiantil puede hacer caja por concepto de taquilla y patrocinios.

El abogado recordó que en este 2025, el concepto de taquilla y patrocinios creció un 20% a comparación de la temporada 2024. Los cremas tienen varios motivos para seguir celebrando.

Universitario vs. Garcilaso: Entradas para la premiación y celebración del tricampeonato

Este viernes 7 de noviembre, Universitario recibirá a Garcilaso en el Estadio Monumental. En este duelo, la Liga premiará a los cremas por lograr el tricampeonato y el Torneo Clausura.

Norte: S/ 60.00

Sur: S/ 60.00

Oriente: S/150.00

Occidente Lateral: S/180.00

Occidente central: S/ 250.00

Palco Monumental: S/ 250.00

Experiencia Crema: S/ 2,000

La venta de las entradas para el público general estará disponible el miércoles 29 de octubre.